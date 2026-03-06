«Verdrängungsprozess»: Michael Ballack spricht über Tod seines Sohnes

Ballacks Ex–Frau Simone Ballack (50), mit der der Fussballstar zwei weitere Söhne hat, hatte Anfang des Jahres im Dschungelcamp ebenfalls über den schweren Schicksalsschlag gesprochen. «Die Kinder haben gefeiert und da war ein Mädchen aus der Nachbarschaft und Emilio wollte sie mit dem Quad nach Hause fahren», berichtete sie ganz offen ihren Mitcampern. Er sei aus der Garage rückwärts rausgefahren und habe sich verschaltet. «Er hat gedacht, er ist im Vorwärtsgang, aber der Rückwärtsgang war noch drin. Das Quad ist rückwärts hoch und dann durch ein Loch im Zaun runtergefallen und das Quad auf ihn drauf und hat ihn erdrückt.» Es sei also nicht im Fahren und nicht unter Alkoholeinfluss passiert, wie viele spekuliert hatten, sondern ihr Sohn habe «Pech gehabt. Es hat ihn einfach zerquetscht.»