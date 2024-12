Verfahren gegen Alec Baldwin endgültig abgeschlossen

Baldwin kündigt weitere Enthüllungen an

Für Baldwin ist die Sache allerdings noch nicht abgeschlossen, wie er kürzlich in einem Podcast sagte. Im Podcast «Fail Better» von David Duchovny (64) kündigte der Schauspieler an: «Es wird noch mehr kommen, aber das, was noch kommen wird, ist mein Versuch, und er wird zweifellos erfolgreich sein, aufzuklären und aufzudecken, was wirklich passiert ist.» Die Wahrheit über das, was wirklich passierte, sei nie erzählt worden, so Baldwin.