Verfahren gegen Pietro Lombardi eingestellt

«Es standen die Vorwürfe gegen mich im Raum und das hat eine Staatsanwaltschaft geprüft und ich wurde freigesprochen», erzählt der Sänger weiter in einem kurzen Clip, den er in einer Instagram–Story veröffentlicht. In Zukunft wolle er «gewisse Sachen anders lösen». Er habe sich zudem «professionelle Hilfe» gesucht, worüber er froh sei. Der «Bild»–Zeitung bestätigt auch Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer: «Die Staatsanwaltschaft Köln hat das Verfahren mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.» Zudem berichtet der Sender RTL von einer entsprechenden Bestätigung der Staatsanwaltschaft.