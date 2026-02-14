Verführerisches Make-up für das Valentinstag-Date

Berry Lips statt rotem Kussmund

Jetzt fehlen nur noch die Lippen, die für ein romantisches Dinner stärker geschminkt werden dürfen. Rote Lippen passen ideal zum Anlass. Noch verführerischer wirkt allerdings ein Beerenton. Mit einem entsprechenden Lipliner die Lippen umranden und dabei eine etwas dickere Linie nach innen ziehen. Ein dunkles Pink in die Mitte auftragen und beide Farben verblenden. Für ein kussechtes Ergebnis ein Kosmetiktuch auf die Lippen drücken und etwas losen Puder auftupfen. Das restliche Make–up mit Fixing Spray versiegeln. So hält es den ganzen Abend über.