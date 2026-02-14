Verführerisches Make-up für das Valentinstag-Date

Am Valentinstag stellt sich nicht nur die Outfit–Frage. Auch das Make–up soll perfekt sitzen und den Partner wenn möglich noch mehr verführen. Mit einem Look geht das besonders leicht.
Betörende Siren Eyes
Wie gewohnt wird als Erstes die Basis aufgetragen. Auf den Primer folgt eine Foundation oder eine getönte Feuchtigkeitscreme. Mit Concealer werden dunkle Augenringe oder Unreinheiten kaschiert. Contouring hilft, die Gesichtszüge zu betonen. Dazu mit einem Contouring–Stick oder einem Puder eine Linie auf die Wangenknochen auftragen und verblenden. Blush auf den Wangen und auf der Nase bringt das Gesicht zum Strahlen. Wer einen Lifting–Effekt erzielen will, platziert den Blush in einem steileren Winkel über der Contouring–Linie.
Das Wichtigste am Look ist das Augen–Make–up, in diesem Fall die Siren Eyes. Diese sollen das Gegenüber sofort in den Bann ziehen – genau wie Sirenen. Dafür braucht es zunächst einen hellbraunen Lidschatten. Die Farbe auf das gesamte Lid geben und nach aussen hin verblenden. Eine dunklere Nuance am äusseren Lid ergänzen. Die beiden Töne auch unter dem Auge auftragen und für einen smokey Look mit einem Pinsel verwischen.
Dann kommt der Lidstrich: Vom Aussenwinkel des Auges aus eine klare, gerade Linie mit einem Eyeliner–Stift ziehen. Wer ungeübter ist, kann erst einen Kajal verwenden, um die Linie ausbessern zu können, und zeichnet sie anschliessend mit einem Eyeliner nach. Die Linie am Wimpernkranz entlang zum Augeninnenwinkel ziehen und etwas verlängern. An der unteren Wasserlinie einen kurzen Strich aufzeichnen, sodass eine V–Form entsteht.
Berry Lips statt rotem Kussmund
Jetzt fehlen nur noch die Lippen, die für ein romantisches Dinner stärker geschminkt werden dürfen. Rote Lippen passen ideal zum Anlass. Noch verführerischer wirkt allerdings ein Beerenton. Mit einem entsprechenden Lipliner die Lippen umranden und dabei eine etwas dickere Linie nach innen ziehen. Ein dunkles Pink in die Mitte auftragen und beide Farben verblenden. Für ein kussechtes Ergebnis ein Kosmetiktuch auf die Lippen drücken und etwas losen Puder auftupfen. Das restliche Make–up mit Fixing Spray versiegeln. So hält es den ganzen Abend über.