Vergessene Promilieben: Diese Stars waren tatsächlich mal ein Paar

Cher und die «Top Gun»–Stars

Ein weiteres überraschendes Ex–Duo: «Modern Family»–Star Sofía Vergara (52) ist angeblich die Ex–Freundin von Musikstar Enrique Iglesias (49). Der Sänger und die Schauspielerin sollen in den 90er Jahren in einer Beziehung gewesen sein. Ebenfalls bereits in Vergessenheit geraten ist die angebliche Beziehung von Tom Cruise (62) mit Cher (78). In den 80er Jahren sollen die beiden Stars liiert gewesen sein. Die Sängerin zählt zudem auch einen weiteren «Top Gun»–Star zu ihren Ex–Freunden: Val Kilmer (1959–2025). Nach dessen Tod Anfang April schrieb sie bei X: «Ich werde dich vermissen. Du warst lustig, verrückt, eine Nervensäge, ein grossartiger Freund, Kinder liebten dich.» Die beiden waren Anfang der 80er Jahren liiert.