«Vergesst Promi-Bullshit»: So will Russell Crowe Glastonbury rocken

Am 26. Juni geht das traditionsreiche Glastonbury Festival (seit 1970) in die nächste Runde. Auf einer der Bühnen bei der englischen Kleinstadt steht neben Coldplay und Dua Lipa (28) auch Russell Crowe (60). Der Schauspieler ist einmal mehr in seinem Nebenjob als Musiker unterwegs. Mit seiner Band Indoor Garden Party spielt der Oscarpreisträger am Samstag (29. Juni) auf der Acoustic Stage.