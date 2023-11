Vergewaltigungsklage: Diddy und Ex-Freundin Cassie erzielen Deal

Es wird nicht zu einem Gerichtsprozess kommen: US–Rapper Sean «Diddy» Combs (54) und seine Ex–Freundin, die Sängerin Casandra «Cassie» Ventura (37), haben sich nach ihren Vergewaltigungsvorwürfen auf einen aussergerichtlichen Vergleich geeinigt. Nur wenige Stunden vor der Einigung reichte Cassie Zivilklage wegen Missbrauchs, Vergewaltigung und Körperverletzung vor einem Bundesgericht in New York ein. Wie unter anderem das Promiportal «TMZ» berichtet, einigten sich die beiden Streitparteien jedoch noch am Freitagabend «gütlich». Der Rechtsstreit gilt damit als beendet. Einzelheiten über den Deal kamen bislang noch nicht an die Öffentlichkeit.