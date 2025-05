Vergewaltigungsprozess: Russell Brand plädiert auf «nicht schuldig»

Russell Brand (49) hat am Freitag vor dem Southwark Crown Court in London seine Unschuld beteuert. Der britische Comedian und Schauspieler bekannte sich in allen fünf gegen ihn erhobenen Anklagepunkten für nicht schuldig, wie unter anderem die britische BBC auf ihrer Homepage berichtet. Die Vorwürfe wiegen schwer: Brand wird eine Vergewaltigung, eine sogenannte unzüchtige Körperverletzung, eine orale Vergewaltigung und zwei weitere sexuelle Übergriffe vorgeworfen.