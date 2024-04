Vergewaltigungsurteil gegen Harvey Weinstein in New York aufgehoben

Der gefallene Hollywood–Mogul Harvey Weinstein (72) hat einen bedeutenden juristischen Sieg erringen können. Weinstein, der als einer der Mitauslöser der MeToo–Bewegung gilt, war im Jahr 2020 in New York zu einer 23–jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Weinstein zwei Frauen sexuell angegriffen hatte. Doch dieses Urteil wurde am 25. April 2024 vom höchsten Gericht New Yorks aufgehoben, wie unter anderem die «New York Times» meldet. Ein freier Mann ist Weinstein dadurch jedoch nicht.