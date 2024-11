Vergewaltigungsvorwürfe: MMA-Star McGregor muss 250.000 Euro zahlen

Der irische Mixed–Martial–Arts–Kämpfer Conor McGregor (36) wurde einst als grosser Star der UFC gefeiert. Der ehemalige Champion der Ultimate Fighting Chamionship ist nun vor Gericht in Dublin wegen eines schweren sexuellen Übergriffs zu einer hohen Schadenersatzzahlung verurteilt worden. Dem Kämpfer wurde vorgeworfen, Ende 2018 Nikita Hand in einem Hotel in Irlands Hauptstadt vergewaltigt zu haben.