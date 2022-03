Vergrösserte Poren? Diese Pflege zaubert einen ebenmässigen Teint

Die richtige Pflege finden

Das Wichtigste vorweg: Grosse Poren sind kein Zeichen von Unreinheit. Vielmehr sind sie als kleine Kanäle zu verstehen, durch die der Körper Talg absondert. Es reicht also auch bei grossporiger Haut, das Gesicht zweimal am Tag - morgens und abends - zu reinigen. Idealerweise mit einem ph-neutralen Reinigungsgel. Was die anschliessende Pflege angeht, so sollten Cremes mit fettreicher Textur gemieden werden. Besser sind leichte Fluids oder feuchtigkeitsspendende Gele. Und hier haben wir noch eine echte Wunderwaffe gegen grosse Poren: