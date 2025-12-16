«Verheerend»: Hugh Jackman schockiert über Terror in seiner Heimat

Die Tat habe ihn tief erschüttert, so Jackman. «Das ist etwas, das wir überall auf der Welt erleben und mir bricht das Herz darüber.» Damit spielt Jackman auch auf den Amoklauf an der Brown University im US–Bundesstaat Rhode Island nur kurz zuvor an. «Ich bin ins Bett gegangen und habe über die Brown University gelesen, aufgewacht bin ich mit Nachrichten über Bondi. Ich fühle mich einfach nur gebrochen», betont er. Er fühle mit den Familien der Opfer, anderen Betroffenen und der Gemeinde in Bondi Beach, «denn es ist meine Gemeinde».