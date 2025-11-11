Verhilft Jeff Bezos jetzt Herzogin Meghan zu einer neuen Karriere?

Bezos–Firma produziert Meghans Comeback–Film

Denn die Firma Amazon MGM Studios produziert den Film «Close Personal Friends», mit dem Meghan ihr Schauspiel–Comeback nach achtjähriger Pause gibt, wie erst vergangene Woche bekannt wurde. In der romantischen Komödie spielt sie neben Lily Collins, Brie Larson und Jack Quaid mit. Die Rolle dürfte ihr leicht fallen: Die Herzogin verkörpert sich selbst. «Sie scherzte, dass sie sich etwas eingerostet fühle», verriet ein Insider nach dem Dreh gegenüber «People». «Aber es war offensichtlich, dass sie geübt hatte und dass ihre Rückkehr für sie etwas ganz Besonderes war.» Den Gastauftritt habe sie Quellen zufolge ergattert, weil sie eine «Verbindung» zu den Filmemachern hat.