Verkehrsminister Schnieder soll sich nach Kreislaufproblemen schonen

«Aber er soll sich einige Tage schonen»

Patrick Schnieder ist seit Mai Bundesminister für Verkehr. «Es geht ihm gut, es geht ihm besser, aber er soll sich einige Tage schonen», habe ein Ministeriumssprecher am 2. Oktober der «Bild»–Zeitung erklärt. Ein Sprecher des Politikers habe zudem bestätigt, dass Schnieder nicht an Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober teilnehmen könne. Auch ein geplanter Besuch der Rahmede–Autobahnbrücke bei Lüdenscheid in Nordrhein–Westfalen werde ausfallen. Bundeskanzler Friedrich Merz (69) hatte zuvor bereits bestätigt, dass es Schnieder besser gehe, er das Krankenhaus wieder verlassen habe und zu Hause sei.