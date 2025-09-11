Verkuppler im TV: Die Moderatorinnen und Moderatoren der Datingshows

Sandra Safiulov: «Make Love, Fake Love»

Nach ihrer Teilnahme bei «Let's Dance» 2025 übernahm Influencerin Sandra Safiulov alias selfiesandra die RTL–Produktion «Make Love, Fake Love» und ist damit ein Neuzugang in der Riege der Datingshow–Moderatoren. Zuvor wurde das Format drei Staffeln lang von Janin Ullmann präsentiert. In der Datingshow wird eine Single–Frau von verschiedenen Herren in einer Villa auf Mallorca umgarnt. Das Problem für sie ist, dass nicht alle der potenziellen Anwärter so wie sie Single sind. In der nächsten Staffel stellt sich Reality–Queen Elena Miras der grossen Frage «Love oder Fake Love»? Die vierte Staffel wird beim Streamingdienst RTL+ ausgestrahlt.