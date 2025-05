«Verlasse das Haus nicht mehr»: Christina Applegate über MS-Erkrankung

Ihre Erkrankung sei «das Schlimmste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Das ist das Schlimmste, was ich je durchgemacht habe.» Daneben würden sie Menschen häufig fragen, wie sie sich mit der neurologischen Autoimmunerkrankung angesteckt habe, die nicht heilbar ist. «Das bedeutet, dass ich in meinem Leben etwas falsch gemacht haben muss, um diese Krankheit zu bekommen. Ich habe sie mir selbst angetan», würden diese Personen Applegate zufolge oftmals annehmen.