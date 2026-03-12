Verleihung des Prinz-Friso-Preises: Emotionale Momente für die Familie

Zaria folgt den Spuren ihres Vaters

Was bei dem Abend besonders aufhorchen liess: Mabel verriet gegenüber dem TV–Programm «Blauw Bloed», dass ihre jüngste Tochter in Delft studiert – an der renommierten Technischen Universität, die für ihre Ingenieursausbildung bekannt ist. Eine Wahl, die auf den ersten Blick überraschen mag, die Mabel laut «libelle.nl» aber mit warmen Worten erklärte: «Sie hat eine wunderbare Studienzeit in Delft, sie ist auch an Technik interessiert und wollte auf diese Weise mehr über das Interesse und die Leidenschaft ihres Vaters lernen.»