Verletzte Victoria Beckham mit Schiene und High Heel gesichtet

Was Victoria Beckham (49) bereits vergangene Woche andeutete, hat Ehemann David jetzt bestätigt: Seine Victoria hat sich einen «glatten Bruch» des linken Fusses zugezogen. Aufhalten lässt sich die Power–Frau von dem Missgeschick jedoch nicht. Fotos des englischen «Mirror» zeigen Victoria am Donnerstag beim Verlassen eines Restaurants in Notting Hill: in Schiene und High Heel, flankiert von Krücken.