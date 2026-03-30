Verletzung bei «Lara Croft»-Dreh: Sophie Turner muss pausieren

Seit Januar dieses Jahres steht Sophie Turner (30) für eine Serie als Computerspielheldin Lara Croft vor der Kamera. Doch nun muss sie pausieren: «Sophie Turner hat sich kürzlich eine leichte Verletzung zugezogen», teilte das verantwortliche Produktionsstudio Amazon MGM Studios gegenüber «Entertainment Weekly» mit. «Als Vorsichtsmassnahme wurde die Produktion vorübergehend unterbrochen, damit sie sich erholen kann», heisst es in dem Statement. Und: «Wir freuen uns darauf, die Produktion so bald wie möglich wieder aufzunehmen.»