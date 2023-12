Verleumdungsprozess: Prinz Harry muss fast 50.000 Pfund zahlen

Das Gericht sah allerdings den Verlag im Recht und verurteilte Harry, für die Anwaltskosten der Gegenseite in Höhe von 48.447 Pfund aufzukommen, was über 56.000 Euro entspricht. Bei dem Artikel handelt es sich um einen Meinungsbeitrag vom Februar 2022, in dem es um die Entscheidung der Regierung ging, Harry den vom Steuerzahler finanzierten Polizeischutz zu entziehen, nachdem er in die USA umgezogen war.