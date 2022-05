Verlobung mit Travis Barker: Kardashian-Tochter heulte aus Frust

Kourtney Kardashian war verärgert, dass ihre Kinder nicht dabei waren

Um ihre Kinder doch noch mit ins Boot zu holen und damit sie nicht vorab durch die Medien davon erfahren, rief die dreifache Mutter sie per Face-Time an - beginnend mit Töchterchen Penelope (9). Die nahm die Nachricht über die Verlobung offenbar nicht gut auf und brach in Tränen aus. Sie forderte am Telefon sogar: «Leg auf!» Kourtney Kardashian vermutete vor den Kameras, dass ihre Tochter nicht wisse, was dieser Schritt bedeute und sie die Nachricht deshalb so schlecht aufgenommen hat. Auch die anderen Kinder schienen nicht begeistert. Ihr siebenjähriger Sohn Rein Disick fand die Neuigkeit «nicht aufregend». Der Zwölfjährige Mason Disick ging gar nicht erst ans Telefon.