Offiziell in keiner Beziehung

Verlobungsring? Naomi Campbell heizt in Abu Dhabi Gerüchteküche an

Naomi Campbell wurde beim Formel–1–Rennen in Abu Dhabi mit einem grossen Ring am Finger gesehen. Könnte es ein Verlobungsring sein? Das Model ist offiziell Single, was den Auftritt zu einem Diskussionsthema macht.