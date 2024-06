Verlor Matt Bomer Superman-Rolle wegen seiner Homosexualität?

Hollywoodstar Matt Bomer (46) erklärt in einem Podcast, in der Vergangenheit eine Superman–Rolle wegen seiner Homosexualität verloren zu haben. Konkret geht es um ein nie verwirklichtes Kinofilm–Projekt über den «Mann aus Stahl», an dem Regisseur Brett Ratner («Rush Hour», 55) zu Beginn der 2000er Jahre gearbeitet hatte.