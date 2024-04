Verlust von Vater und Bruder: Bruce Lees Tochter enthüllt Gefühlswelt

Noch bevor Shannon Lee ihren 25. Geburtstag feiern konnte, musste sich die heute 54–Jährige von den zwei wichtigsten Männern in ihrem Leben verabschieden. Als ihr Vater, die Martial–Arts–Legende Bruce Lee (1940–1973), mit 32 Jahren verstarb, war Tochter Shannon erst vier Jahre alt. Der tragische Unfalltod ihres grossen Bruders Brandon Lee (1965–1993) am Set des Films «The Crow – Die Krähe» trug sich rund 20 Jahre später zu. Im Gespräch mit «The Guardian» gewährte Shannon Lee nun tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt, die sie mit ihrem neuen Buch «In My Own Process» verarbeitet.