«Vermisse dich so sehr»: John Travolta erinnert an seinen toten Sohn

Travoltas Ehefrau Kelly Preston starb an einer Krebserkrankung

Einige Jahre später musste die Familie einen erneuten Schicksalsschlag verkraften. Kelly Preston, mit der John Travolta ab 1991 verheiratet war, starb 2020 im Alter von 57 Jahren nach einer Brustkrebs–Diagnose. Auch an sie erinnert der Schauspieler in den sozialen Medien immer wieder. Am letzten Muttertag teilte er etwa eine rührende Botschaft an seine verstorbene Ehefrau. Auf Instagram postete er Fotos von Kelly Preston mit den drei gemeinsamen Kindern. «Wir lieben dich, wir vermissen dich», fügte er hinzu.