Vermisster Julian Sands: Weitere Suchaktionen sollen Aufschluss geben

Familie dankt den Einsatzkräften

Sands' Familie hatte sich Ende Januar in einem Statement zu Wort gemeldet und würdigte darin nicht nur die «mitfühlenden Mitglieder des San Bernardino County Sheriff's Department», sondern auch die «heldenhaften Suchteams, die den schwierigen Bedingungen am Boden und in der Luft trotzen, um Julian nach Hause zu bringen». Darunter listeten die Angehörigen die verschiedenen Gruppen auf, die an der Suche nach dem Darsteller beteiligt sind. Darunter befindet sich auch eine Suchhundestaffel und ein Team von Höhlenrettern.