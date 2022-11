Vernarbt, aber glücklich: US-Talkmaster Jay Leno aus Klinik entlassen

Garagenbrand mit schweren Folgen

Bei einem Brand in seiner Garage in Burbank hatte Leno Mitte November Verbrennungen zweiten und dritten Grades erlitten. Daraufhin waren Hauttransplantationen nötig. Nach einem zehntägigen Aufenthalt in der Spezialeinrichtung wird Leno nun in die Grossman Ambulanz für Verbrennungen verlegt, wo er weiter betreut wird.