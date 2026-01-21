Veröffentlicht Brooklyn Beckham das Skandaltanz-Video seiner Mutter?

Allerdings gibt es Ungereimtheiten, die Brooklyns Darstellung in Zweifel ziehen. In einem «Vogue»–Artikel, der kurz nach der Hochzeit erschien und auf Informationen des Paares selbst basierte, wurde berichtet, dass Brooklyn seine Mutter selbst auf die Bühne eingeladen habe. Auch Vater David (50) und Schwester Harper (14) sollen mitgetanzt haben. Zudem sei der Auftritt von Sänger Marc Anthony (57) erst später am Abend erfolgt – nicht während des ersten Tanzes, wie Brooklyn zuletzt auf Instagram behauptete.