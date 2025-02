Veröffentlichte Epstein-Akten offenbaren keine neuen Namen

In Bezug auf die Kontakte von Epstein sollen die Dokumente zwar Namen von Prominenten beinhalten, jedoch waren diese bereits bekannt und stehen meist nicht direkt im Zusammenhang mit Epsteins Verbrechen. Gemäss «People» taucht Donald Trumps (78) Name in den Akten auf. In den Flugprotokollen soll er insgesamt siebenmal genannt sein. Wie «The New York Post» berichtet, sollen zudem Mick Jagger, Michael Jackson, Alec Baldwin oder Naomi Campbell genannt sein. Auch Prinz Andrew befindet sich in der Liste.