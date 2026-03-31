Verona Pooth: Auch sie wurde Opfer von digitaler sexualisierter Gewalt

Hintergrund sind die Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex–Mann Christian Ulmen. Die 44–Jährige, von 2011 bis Anfang 2026 mit dem Schauspieler verheiratet, erhob zuerst im «Spiegel» schwere Anschuldigungen. Demnach soll Ulmen über Jahre hinweg Fake–Profile unter ihrem Namen im Internet angelegt, mit mehreren Männern sexuelle Affären vorgetäuscht und pornografisches Material verbreitet haben. Fernandes bezeichnete das als «digitale Vergewaltigung». Der Schauspieler selbst hat sich bislang nicht geäussert. Sein Anwalt erklärte, es würden «unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet», und kündigte rechtliche Schritte an.