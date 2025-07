Verona Pooth: Das riet sie ihrem Sohn Diego für «Let's Dance»

Diego Pooth (21) hat in diesem Jahr an der Seite von Ekaterina Leonova (38) die 18. Staffel von «Let's Dance» gewonnen. Mutter Verona Pooth (57) erinnerte sich am 4. Juli in der «NDR Talk Show» an die ursprüngliche Anfrage für die beliebte TV–Show zurück und erklärte: «Tanzen war Lichtjahre entfernt. Es hat ja niemand in dieser Familie Tanztalent.» Ihrem Sohn habe sie gesagt, er könne es mit dem nötigen Taktgefühl schaffen. «Von mir wirst du es nicht geerbt haben», erklärte sie aber.