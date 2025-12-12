Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. Verona Pooth: Öffentliche Liebeserklärung an ihren Franjo
Nach 21 Jahren Ehe

Verona Pooth: Öffentliche Liebeserklärung an ihren Franjo

Verona Pooth überrascht mit einer emotionalen Liebeserklärung an Ehemann Franjo. Nach 21 Jahren Ehe sprach die Unternehmerin offen darüber, was wahre Liebe für sie bedeutet.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Verona, Franjo und San Diego Pooth.
Verona, Franjo und San Diego Pooth. Eugen Shkolnikov

Verona Pooth (57) hat im Gespräch mit «Bild» für einen besonderen Moment gesorgt. Die Unternehmerin sprach mit Chefredakteurin Marion Horn über ihr Leben – und machte ihrem Ehemann Franjo dabei die wohl schönste Liebeserklärung.

Seit 21 Jahren sind die beiden verheiratet, und für Verona Pooth ist die Ehe noch immer ein echtes Liebesfest. Mit bewegenden Worten beschrieb sie, was Partnerschaft für sie bedeutet: «Wahre Liebe ist ein Fundament. Sie wächst und wird zu Schutz, Geborgenheit und Stärke.»

21 Jahre und kein bisschen müde

Die 57–Jährige machte deutlich, dass echte Liebe für sie keine Selbstverständlichkeit ist – sondern etwas, das man pflegen muss. Gleichzeitig betonte sie, wie wichtig Ehrlichkeit in einer Beziehung sei: «Man sollte etwas beenden, wenn die Liebe vorbei ist, nicht für Applaus zusammenbleiben.»

Bei ihr und Franjo ist davon keine Rede. Die Unternehmerin stellte auch klar: «Der Tag, an dem ich aufwache und Franjo nicht mehr liebe, dann bin ich weg.»

Weihnachten in Deutschland

Vor kurzem ist Verona Pooth nach Dubai ausgewandert. Doch für die Feiertage kehrt sie in die alte Heimat zurück. «Ich habe über Jahre in Dubai Weihnachten gefeiert, jetzt lebe ich dort und feiere ausgerechnet in Deutschland», verriet sie.

Ihr grösstes Glück sind dabei die Söhne San Diego und Rocco. Pooth beschrieb die beiden stolz als aussergewöhnliche Persönlichkeiten: «Meine Kinder sind einzigartig, weil sie respektvoll und grosszügig sind.» Ein weiterer Satz zeigt die tiefe Verbundenheit zu ihrer Familie: «Für meine Familie würde ich mein Leben geben, in einer Sekunde.»

Von SpotOn vor 10 Minuten
Themen per E-Mail folgen
#Verona Pooth
#Bild
#Ehe
#Familie
Mehr anzeigen