Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. Verona Pooth: So will Franjo zu Sohn Rocco in Dubai gelangen
«Grosse Angst bekommen»

Verona Pooth: So will Franjo zu Sohn Rocco in Dubai gelangen

Franjo Pooth ist am Montag in Düsseldorf gestartet, um zu seinem 14–jährigen Sohn Rocco in Dubai zu gelangen. Moderatorin Verona Pooth verriet den langen Weg, den ihr Mann auf genommen hat.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Franjo und Verona Pooth waren die vergangenen Tage in grosser Sorge, da ihr Sohn Rocco noch in der Wahlheimat Dubai ist.
Franjo und Verona Pooth waren die vergangenen Tage in grosser Sorge, da ihr Sohn Rocco noch in der Wahlheimat Dubai ist. imago/Eventpress

Verona (57) und Franjo Pooth (56) haben einen aufwendigen Plan geschmiedet, damit ihr jüngerer Sohn Rocco (14) nicht mehr so lange ohne seine Eltern in Dubai sein muss. Wie «Bild» berichtete, machte sich der 56–Jährige am Montag auf den Weg in den Nahen Osten.

Im gepanzerten Wagen nach Dubai

Das Paar war in Düsseldorf zu einer Verhandlung am Landgericht Düsseldorf. Direkt nach dem Termin habe Franjo Pooth dann ein Flugzeug bestiegen. «Er fliegt über Istanbul und Kairo und dann weiter nach Riad in Saudi–Arabien», schilderte Verona Pooth den Plan. Von dort wolle ihr Mann dann mit dem Auto bis zur Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate fahren. Dort soll ihn ein Fahrer abholen, «der ihn in einem gepanzerten Wagen sicher nach Dubai bringt».

In Dubai wird Rocco von Louisa Büscher, der Freundin seines Bruder San Diego (22), sowie den Eltern von Diegos bestem Freund betreut. Die Moderatorin verriet weiter: «Louisa und Rocco warten dort in unserer Penthouse–Wohnung auf ihn.» Ursprünglich war geplant, dass die beiden sich mit Franjo an der Grenze zu Saudi–Arabien treffen. «Doch als wir hörten, dass zusätzliche Wasserreserven und Medikamente ins Auto gepackt wurden, haben wir doch grosse Angst bekommen. In diesem Moment wurde uns klar, wie schnell die Lage sich zuspitzen kann.»

Sie hoffe «von Herzen, dass alles gut geht und Franjo in spätestens 24 Stunden Roccolito und Louisa wieder in die Arme schliessen kann». Mehr wünsche sie sich aktuell nicht.

«Einfach schrecklich für alle»

Am Montagvormittag hatte sie noch via Instagram erklärt, Louisa und Rocco seien «wirklich tapfer und die machen das so gut, ich bin so stolz auf die beiden». Aber für sie als Mutter sei es «unerträglich, dass er so weit weg ist und sich eigentlich in einer Kriegsschneise befindet und man wirklich nicht weiss, wie viel Wochen oder Monate das noch gehen wird. Das ist einfach schrecklich für alle».

Von SpotOn vor 10 Minuten
Themen per E-Mail folgen