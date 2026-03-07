Verona Pooth: Sohn Rocco ist wieder in Deutschland

Eine Odyssee über drei Länder

Der Weg nach Dubai gestaltete sich schwierig. Weil die Fluglage rund um die Region angespannt war, flog Franjo Pooth laut dem Boulevardblatt zunächst über Istanbul und Kairo nach Riad in Saudi–Arabien. Von dort aus setzte er die Reise mit dem Auto fort, bis zur Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate – wo ihn ein Fahrer in einem gepanzerten Fahrzeug in Empfang nahm und nach Dubai brachte. Insgesamt war Pooth nach eigenen Angaben mehr als 36 Stunden unterwegs. «Endlich bin ich bei meinem Kleinen und Louisa. Was für eine Odyssee. Müde bin ich, aber happy. Es ist alles gut», sagte er der Zeitung nach seiner Ankunft.