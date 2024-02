Verona Pooths Ältester: Diego Pooth startet als Model durch

Schon länger arbeitet der 20–jährige Diego neben dem Studium als Fashion–Model und verdient sich so etwas Geld dazu. Seit einem Jahr steht der Student auch bei der renommierten Agentur Elite unter Vertrag. Mama Verona wundert das nicht. «Ich finde ihn ganz lässig und er ist so schön bodenständig. Ein toller Junge», schwärmt sie am Rande der Berlinale in dem Gespräch mit RTL.