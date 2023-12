Veronica Ferres hat in einer Kur «Körper und Seele» entgiftet

Veronica Ferres (58) hat im Interview mit der «Bild am Sonntag» offenbart, wie sie mit Ängsten und Selbstzweifel umgeht. Die Schauspielerin sei unter anderem im Herbst in eine Kur gegangen. «Ich wollte abnehmen, Körper und Seele entgiften, im Kopf völlig klar sein.» Mithilfe von Körper–Therapeuten sei sie «gezielt all meine Ängste und Verletzungen» angegangen, sagt Ferres. «Vieles aus meinem Leben, was ich nie verarbeitet hatte, kam hoch. Man lacht, weint und schreit alles aus sich raus. Hinterher geht es einem besser.»