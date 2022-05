Veronica Ferres schickt Geburtstagsgrüsse an Carsten Maschmeyer

Tochter tritt in Ferres' Fussstapfen als Schauspielerin

Ihre 20-jährige Tochter startet derzeit in Hollywood durch. Sie ist in diesem Jahr noch in zwei hochkarätigen Produktionen zu sehen - an der Seite von Gerard Butler (52) in «The Plane» und neben John Malkovich (68) in «Shattered». Damit tritt sie in die Fussstapfen ihrer berühmten Mutter.