Veronica Ferres: So herausfordernd war der «Alpentod»-Dreh

Die Liebe zu Hunden und der schönste Beruf der Welt

Neben den Kollegen hatte Ferres noch einen tierischen Begleiter vor und hinter der Kamera: ihre Hündin Luna. «Sie ist immer der Liebling der Produktion, alle freuen sich und Luna freut sich auch sehr, wenn sie dabei sein kann», erzählt die Schauspielerin. «Und irgendwann wurde gefragt: ‹Kann sie mitspielen?› Da habe ich nicht lange gezögert.»



Für Ferres ist Luna ein wichtiger Teil ihres Lebens, «das mit Hund so viel schöner und reicher ist. Diese bedingungslose Freude, die mir begegnet, wenn ich von einem anstrengenden Tag nach Hause komme, ist einfach das Grösste. Das ist so ein schönes Geschenk und ich glaube, dass ich viel glücklicher und entspannter bin und dass das auch wirklich für die Gesundheit was Tolles ist, einen Hund zu haben.» Bei Dreharbeiten gehe sie morgens und nach Drehschluss mit Luna spazieren, «allein das macht den Kopf frei und tut gut, was ich früher einfach so nicht hatte».



In all den Jahren hat Ferres ihre Freude am Schauspiel nicht verloren. «Was mich so glücklich macht, ist der kreative Prozess, meine Vorbereitung», erzählt sie. «Und wenn du ans Set kommst, was passiert. Wenn dann ungeahnte Dinge durch die Inszenierung des Regisseurs geschehen, dann sind das oft so erfüllende Momente, das kann ich gar nicht beschreiben.» Für sie sei es der schönste Beruf der Welt, «sodass ich einfach immer mit einem grossen Strahlen ans Set komme und mich sehr, sehr freue». Am Set sei es ihr wichtig, die Menschen mit Handschlag zu begrüssen, ihre Namen zu wissen und ein Miteinander auf Augenhöhe und Respekt zu schaffen. «Von der Ausstattung bis zum Kameramann geben alle jeden Moment das Beste, damit ich gut sein kann. Ich glaube, dass ich das Team diese Dankbarkeit sehr spüren lasse.»