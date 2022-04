Das sagte Maschmeyer über seine Abhängigkeit

Im September des vergangenen Jahres machte Maschmeyer seine einstige Tablettensucht öffentlich. In seinem Buch «Die sechs Elemente des Erfolgs» enthüllte er, wie es dazu gekommen war. Trotz «18-Stunden-Tagen» habe er nicht richtig schlafen können. «Druck an der Börse» habe ihm «damals den Rest gegeben». Sein Arzt habe nicht erkannt, dass Maschmeyer an Burnout litt «und mir - statt zu empfehlen, weniger zu arbeiten und öfters mal spazieren zu gehen - die Schlaftabletten gegeben.»