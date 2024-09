Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer: Sie feiern 10. Hochzeitstag

Zehnter Hochzeitstag wird etwas Besonderes

15 Jahre später ist die Liebe des Paares stärker denn je. Den zehnten Hochzeitstag will Carsten Maschmeyer deshalb auch mit einer grossen Überraschung für seine Frau feiern, wie er der Nachrichtenagentur spot on news verheissungsvoll erzählte: «Wer mich kennt, weiss: Ich mag das Spiel mit Zahlen. Da gibt der zehnte Hochzeitstag schon was her.» Weil er ein «Mann der Zahlen» ist, machte er Veronica Ferres übrigens auch am 11.11.2011 den Heiratsantrag. «Man kann kein anderes Datum finden, mit dem man sechsmal zeigt, dass sie die Nummer eins ist.»