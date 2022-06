Veronica Ferres und Lilly Krug beweisen: Sie können elegant und leger

Veronica Ferres (57) und ihre Tochter Lilly Krug (21) haben am Wochenende Vielfalt bewiesen, wenn es um Styling und Mode geht. Bei der Eröffnungsveranstaltung des Filmfests in München traten die beiden noch in eleganten Looks auf. Ferres recycelte ihre Satinrobe in Petrol, die vor allem durch asymmetrische Cut-Outs und verspielte Raffungen um die Taille bestach. Jenes Kleid trug die Schauspielerin bereits im Februar 2020 zur Berlinale.