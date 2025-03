Veronica Ferres: Warum sie nie «Tatort»-Ermittlerin war

Ab dem 4. März ist Veronica Ferres (59) in der neuen Fernsehfilmreihe «Alpentod – Ein Berglang–Krimi» bei RTL (vorab bereits auf RTL+) in der Rolle einer Kriminalkommissarin zu sehen. Es ist das erste Mal in ihrer Karriere, dass Ferres eine TV–Ermittlerin spielt. Allerdings stand so eine Rolle schon früher zur Debatte – beim kultigen «Tatort».