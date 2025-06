Verpasst Andrea Kiewel ihr «ZDF-Fernsehgarten»-Jubiläum?

ZDF steht in engem Austausch mit der Moderatorin

«Andrea Kiewel lebt in Israel. Nach den israelischen Angriffen auf den Iran ist der Luftraum in Israel aktuell gesperrt», erklärt eine ZDF–Sprecherin auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. «Derzeit ist unklar, ob Andrea Kiewel zum Fernsehgarten anreisen kann. Das ZDF steht im engen Austausch mit ihr.» Zu gegebener Zeit wolle der Sender weiter informieren. Fest steht jedoch bereits, dass der «ZDF–Fernsehgarten» am kommenden Sonntag stattfinden soll.