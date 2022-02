Verrät Kris Jenner hier den Namen ihres Enkels?

Himmlischer Name für zweites Kind?

Fans vermuten nun, ihr Enkelsohn würde Angel heissen. Der Spitzname für ihn wäre demnach Angel Pie, in den USA ein Begriff für eine Sahnetorte. Doch ausser dem Dessert spricht noch ein weiterer Fakt für den Namen: Sein Geburtsdatum mit der Zahlenfolge 222 ist eine sogenannte Engelszahl. Ausserdem kommentiert auch seine Tante Kim Kardashian (41) mit einen Engel-Emoji. Diese nannte im Übrigen ihren Sohn Saint, übersetzt Heiliger. Somit wäre Angel nicht der einzige himmlische Name in der Familie...