Verriet Ex-Prinz Andrew brisante Staatsgeheimnisse an Jeffrey Epstein?

Grundlage der Anzeige sind E–Mails, die das US–Justizministerium am 30. Januar veröffentlicht hatte. Daraus geht offenbar hervor, dass Andrew Berichte über offizielle Besuche in Hongkong, Vietnam und Singapur an Epstein weiterleitete. Eine E–Mail vom November 2010 soll er nur fünf Minuten, nachdem sie ihm von seinem damaligen Sonderberater Amit Patel geschickt worden war, an Epstein weitergeleitet haben. Die Reisen hatte der ehemalige Herzog in seiner Eigenschaft als Handelsgesandter unternommen.