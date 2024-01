«Verrückt»: Bob Odenkirk ist mit König Charles III. verwandt

«Ich bin kein Monarchist»

Mit der Monarchie konnte Bob Odenkirk bisher nicht viel anfangen. «Ich bin Amerikaner. Ich bin kein Monarchist. Ich glaube nicht an, äh, das», sagte er in der Show. Er verstehe zwar, dass sich Zivilisationen in der Vergangenheit um Anführer organisierten, deren Herrschaftsanspruch über die Generationen weitergegeben wurde. «Aber ich denke, dass wir mit der Demokratie einen besseren Weg eingeschlagen haben und diesen Weg weitergehen sollten», so der Komiker. Nach der Enthüllung seiner Verwandtschaft mit König Charles müsse er seine Haltung überdenken, scherzte er.