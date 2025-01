Verschollene Schwester der Kelly Family: So geht es Caroline Kelly

Zeitweise galt Caroline Kelly nach ihrem Band–Ausstieg in der Öffentlichkeit gar als verschollen. Doch 2022 tauchte sie nach langer Zeit wieder auf und war sogar in der RTLzwei–Doku «The Kelly Family – Die Reise geht weiter» zu sehen. In Rom sang sie zusammen mit ihrer Familie vor der Spanischen Treppe. «Dieses Gefühl von ‹Wir› als Geschwister kam wieder», schwärmte ihr Halbbruder Joey Kelly (52) danach.