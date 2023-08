Versöhnen sich die britischen Royals zum ersten Todestag der Queen ?

Frieden mit Andrew und Harry?

Eine Überraschung meldete der britische «Express». So soll Charles seinen in Ungnade gefallenen Bruder Prinz Andrew (63) mit Ex-Frau Sarah Ferguson (63) und ihren Töchtern ebenfalls zum Sommerurlaub auf Balmoral eingeladen haben. Sie seien sogar schon angereist. «Der König und Andrew haben jetzt ein viel besseres Verhältnis und es ist ein Olivenzweig, dass er das erste Familienmitglied ist, das sich ihm anschliesst.» Ein weiteres Friedenszeichen soll es mit Charles' Sohn Harry geben. Die «Bild» erfuhr von einem Palastmitarbeiter, dass der König sehr unter dem Zerwürfnis leiden soll und eine Aussprache im September plane. Denn Harry wird sich in dem Monat in Europa aufhalten. Vom 9. bis zum 16. September finden in Düsseldorf die von ihm gegründeten Invictus Games statt, der Prinz wird dazu in der Stadt erwartet. «Die Gelegenheit, sich als Familie einmal wieder auszusprechen, ist ideal. Der Sommerurlaub in Schottland bedeutet, dass viel Zeit dafür ist», heisst es laut «Bild».