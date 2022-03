Versöhnung! Désirée Nick und Anouschka Renzi beenden ihren Zickenkrieg

Streit beeinflusste Renzis Karriere negativ

Aus Nicks Sicht sei dies «eine weise Entscheidung» gewesen und sie rechne Renzi dies hoch an. «Wir haben schliesslich keine Kapitalverbrechen aufzuarbeiten, es war nur ein Zickenkrieg.» Jener Zickenkrieg hatte es jedoch in sich und mündete sogar in einer Unterlassungsklage von Renzi gegen Nick, nachdem die Unterhaltungskünstlerin Renzi vor laufenden Kameras auf die Schippe genommen hatte. Die Klage habe Nick als einen «Angriff auf ihre Kunst» verstanden. Dabei hätte sie den Streit damals lieber am Telefon oder bei einem Kaffee geklärt. «Es hätte eine Geste gebraucht. Stattdessen landeten Unterlassungsklagen auf meinem Tisch», erinnert sich Nick.